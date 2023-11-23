سالفيني يتحدث عن “عملاء” للصين في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني عمن أسماهم “عملاء” للصين في بروكسل.

وقال سالفيني أثناء حديثه الخميس في منتدى دولي لرابطة الزراعيين الايطاليين (كولديريتي) في روما “هناك عملاء محرضون في خدمة قوة أخرى”.

وبشأن المنافسة مع الصين، أضاف “أود أن أكون متفائلاً مثل (وزير المالية الأسبق جوليو) تريمونتي، ولكن لا يوجد صينيون يتنافسون ضد صينيين. مع ذلك، في الغرب، هناك من لا يسعى إلى مصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بل لمصلحة الصين”.

وأضاف “في يوم الاثنين الرابع من الشهر القادم، سأكون في المجلس الأوروبي لوزراء النقل لأكرر ما ظلت الرابطة تدعمه لوحدها منذ زمن، أي أن حظر بيع السيارات العاملة بمحركات الوقود الأحفوري في عام 2035 هو مثابة انتحار”.

وكان سالفيني قد شدد في تصريحات سابقة على “إن إجبار القارة بأكملها على التحول إلى الكهرباء فقط في وقت قصير يعني تسليم أنفسنا إلى الصين”، في إشارة إلى مخاوف بشأن سيطرة السيارات الكهربائية الصينية على أسواق القارة العجوز في السنوات القادمة.

وأضاف “نعول على أن نكون أغلبية (في برلمان الاتحاد الأوروبي) لنقول إن التحول البيئي نعم أمر أساسي، ولكن لا يمكن أن يتم بالإملاءات والإلزاميات والحظر، لأن الكهرباء تكلف أكثر في الوقت الراهن وأكثر تلوثا في دورتها الكاملة”.

وحسب سالفيني، فإنه “لا يمكننا التحول من الغاز الروسي إلى الكهرباء الصينية”، في إشارة إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا التي تشمل حظر إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.