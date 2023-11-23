وزير الخارجية السعودي لنظيره النرويجي: لا لعمليات التهجير القسري لسكان غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خلال مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره النرويجي إسبن بارث ايدي، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على “رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة وضرورة إيجاد حل لوقف كافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي “مسار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمحادثات التي قامت بها اللجنة في كل من بكين وموسكو ولندن وباريس”.

كما ناقش الجانبان “أهمية وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية”.

كما نقلت (واس) عن وزير الخارجية السعودي “التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف”.