فرونتكس بصدد نشر 50 ضابطًا في فنلندا لمواجهة “تحديات هجينة” مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) الخميس أنها تخطط لنشر 50 ضابطًا من حرس الحدود وموظفين آخرين في فنلندا اعتبارًا من الأسبوع المقبل لتعزيز أنشطة المراقبة ضد ما يسمى “التحديات الهجينة”.

وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت أمس إغلاق 8 من أصل 9 معابر مع روسيا، بسبب ما وصفه رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، الاشتباه في ضلوع الكرملين في أزمة هجرة على الحدود المشتركة، بعد رصد “تدفق غير عادي” لمواطنين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشتبه هلسنكي في أن موسكو تنظم التدفق “عن قصد”.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لفرونتكس هانز لايتنز،: “إن دعم فرونتكس لفنلندا هو دليل على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي ضد التحديات المختلطة التي تؤثر على أحد أعضائه”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اتهمت الاتحاد الروسي باستغلال تدفقات المهاجرين على حدودها مع فنلندا.

وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية الخميس على منصة (إكس) “اتصلت برئيس الوزراء الفنلندي أوربو، الذي أبلغني بالوضع على الحدود مع روسيا. إن استغلال روسيا للمهاجرين أمر مشين”.

وأضافت فون دير لاين: “أؤيد تماما التدابير التي اتخذتها فنلندا وأشكر حرس الحدود الفنلندي على حماية حدودنا الأوروبية”.