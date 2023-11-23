الفاتيكان: موقف البابا كان واضحا في إدانة حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين على أن “الكرسي الرسولي يحاول بكل الطرق أن يكون عادلاً وأن يأخذ في الاعتبار معاناة الجميع، وكذلك في حالة هذا الهجوم الرهيب الذي تعرضت له إسرائيل، والذي يجب إدانته”.

وأضاف، في معرض تعليقه الخميس على احتجاج حاخامات إيطاليين لحديث البابا يوم أمس الأربعاء “يبدو لي أنه كان هناك موقفا واضحا من جانب الكرسي الرسولي ضد هجوم حماس” في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأردف الكاردينال “ليس الأمر أننا تغافلنا عن هذا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث على الجانب الآخر. لقد سقط الكثير من القتلى، والعديد من الإصابات ودمار كثير” في قطاع غزة.

وقال: “البابا يريد أن يكون قريبًا من معاناة الجميع”.

وكان البابا فرنسيس قد أشار إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط “لم يعد حرباً، لقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك، إنه إرهاب”. وأوضح في ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أنه استقبل في لقاءين منفصلين، عائلات لرهائن إسرائيليين ولسجناء فلسطينيين، وشاركهم “معاناتهم العميقة”

وأضاف فرنسيس، ارتجالاً: “لقد استقبلت هذا الصباح، وفدين: أحدهما من الإسرائيليين، الذين لديهم أقارب كرهائن في قطاع غزّة، والآخر من الفلسطينيين الذين لديهم أقارب مسجونين في إسرائيل”. وأردف، “إنهم يعانون كثيراً، وقد أحسست بكيف يعاني كلاهما”.