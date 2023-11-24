حاكم مقاطعة إيطالية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أوكرانيا وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- حث حاكم مقاطعة لومبارديا (شمال) القيادي في حزب الرابطة الإيطالي، أتيليو فونتانا، المجتمع الدولي لتعزيز مسارات السلام بشأن الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال القيادي في الحزب، الشريك في ائتلاف يمين الوسط الإيطالي الحاكم، مخاطبا الجمعة منتدى بمدينة ميلانو، إن “الحرب في أوكرانيا هي بالتأكيد حدث خطير للغاية، وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية تؤثر علينا جميعا، فضلا عن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، حيث كانت دولة مثل إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في تلك المنطقة، ضحية لهجوم إرهابي خطير للغاية وغير مقبول”.

وأردف “يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تعزيز مسارات السلام على الجبهتين بتصميم أكبر”.

وقال حاكم لومبارديا “إن عواقب الحرب هي أيضًا قضايا مهمة أخرى يجب التعامل معها”، فـ”لقد سلطت عمليات الانقطاع والنقص الضوء على انعدام الأمن الذي يميز سلاسل التوريد العالمية وأثرت على الشركات، ولا سيما بعض القطاعات”.