ملف الهجرة محور محادثات رئيس قبرص في الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن “قداسة البابا فرنسيس استقبل صباح اليوم الخميس، بمكتبه في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس”.

وقالت مذكرة فاتيكانية، إن “الرئيس خريستودوليدس التقى بعد ذلك وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه وكيل الوزارة للقطاع متعدد الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المونسنيور دانيال پاتشو”.

وأشار بيان الكرسي الرسولي إلى أنه “خلال المناقشات الودية في مقر سكرتارية الخارجية، تم الإعراب عن التقدير للعلاقات الثنائية الإيجابية، مع الإشارة أيضاً إلى بعض القضايا المفتوحة في مجال العلاقات بين الكنيسة والدولة”.

وتابعت المذكرة، أنه “تم التركيز بعد ذلك على بعض التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك تحديات الهجرة”، كما أنه “مع استمرار المحادثات، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول الوضع الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص للصراعات الجارية، بما في ذلك الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس)”.