وزير الدفاع الإيطالي في زيارة لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الدفاع غويدو كروزيتو في زيارة اليوم الجمعة لدولة إسرائيل.

وكتبت وزارة الدفاع الإيطالية على مدونة (إكس) “الوزير اليوم في إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات المؤسسية المخصصة لمسار الحوار”.

الزيارة هي الثالثة من نوعها لمسؤول رفيع في الحكومة الإيطالية منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت رئيسة الحكومة جورجا ميلوني قد زارت إسرائيل في 21 تشرين الأول/أكتوبر بعد مشاركتها في قمة القاهرة للسلام، وذلك بعد أسبوع من زيارة مماثلة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية قد شددت في أكثر من مناسبة على “حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها، ولكن في الوقت نفسه، يجب حماية السكان، وبالتالي يجب إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للمدنيين، مع تذكر أن الفلسطينيين ليسوا حماس، التي لا تمثل الشعب الفلسطيني”، مؤكدة دعمها لـ”حل الدولتين والشعبين”.