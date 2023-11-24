المفوضية الأوروبية ترحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق هدنة الأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، معربة عن الامل بأن يمثل “بداية لوقف الأعمال العدائية” في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اتفاق تبادل الاسرى والرهائن بـ”الإيجابي”، إلا أنه أكد موقف الاتحاد الأوروبي “لم يتغير”.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى “هدنة إنسانية” وليس وقف دائم لإطلاق النار، لأنه يعتقد أن ذلك سيفيد حركة حماس، كما ناشد بإطلاق سراح “جميع الرهائن” المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.