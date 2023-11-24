إيطاليا: تعزيز حضور شركاتنا في صربيا والبلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، “الرغبة بتعزيز الحضور في صربيا والبلقان”، كما “نعمل على ضمان أن يكون وجودنا حاسما وعدم ترك أي مساحة للمنافسين كالشركات التركية، الروسية، الصينية والسعودية”.

وقال نائب رئيس الوزراء، في مداخلة خلال مشاركته بقمة لومبارديا الدولية المنعقدة في ميلانو الجمعة، إن “علينا تعزيز هذه الشبكة، التي تعتمد عليها السياسة الخارجية لبلادنا، وعلينا أن نبعث رسالة مطمئنة إلى الأسواق”، مبيناً أن “الاستقرار السياسي لا يفيد لإبقاء الوزراء في الحكومة لفترة أطول فقط، بل لقول إن هناك بلداً مستقراً يمكنك الاستثمار فيه”.

وشدد الوزير تاياني على أن “علينا أن نعطي رسالة إيجابية، نضع قواعد جيدة، نكسر قيود البيروقراطية، ونخفف عبء العدالة المدنية”، فـ”كل الرسائل والحلول من شأنها أن تعزز النمو”. وأردف: “صحيح أن لدينا دَيناً عاماً يتعين علينا خفضه”، لكن “لدينا بالمقابل مدخرات خاصة يمكنها أن تساعدنا على تحقيق النمو”، والتي “لا تمتلكها دولة أخرى في أوروبا وربما في العالم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إنه “إذا كنا قادرين على إبراز الاقتصاد السري بثقة، فتخيلوا القوة التي يمكن أن تبديها بلادنا، وتصوروا ما يمكن أن تؤول إليه إيطاليا”.