البابا يدعو لوقف سباق التسلح فهو يخلق صراعات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أطلق البابا فرنسيس نداءً جديداً لوقف التسلح، كونه لا يؤدي إلا إلى خلق صراعات جديدة أكثر سوءاً.

وفي رسالة بعثها للدائرة الفاتيكانية للتنمية البشرية المتكاملة، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للإرشاد الرسولي: “فرح الإنجيل”، قال البابا: “إن اللامساواة تولّد عاجلاً أم آجلاً عنفاً لا ولن يحله سباق التسلح أبداً. إنها لا تؤدي إلا إلى محاولة خداع كل من يطالب بمزيد من الأمن، كما لو أننا لا نعرف اليوم أن الأسلحة والقمع العنيف يخلقان صراعات جديدة أسوأ من تلك السابقة فقط، بدلاً من تقديم الحلول”.

وأشار بيرغوليو إلى أن “بعض الأشخاص يستمتعون ببساطة بإلقاء اللوم على البلدان الفقيرة والفقراء بسبب أمراضهم، بتعميمات غير مبررة، ويحاولون إيجاد الحل في ‘تثقيف’ يهدئهم ويحولهم إلى كائنات مدجنة وغير ضارة”، في إشارة إلى الفقراء دائماً.

وأوضح فرنسيس، أن “الأمر يصبح أكثر إثارة للحنق إذا رأى المستبعدون نمو السرطان الاجتماعي المتمثل بالفساد المتأصل في بلدان عديدة، في حكوماتها ورجال أعمالها ومؤسساتها بغض النظر عن الأيديولوجية السياسية للحكام”.

وأضاف البابا، أنه “بالطريقة نفسها، تمتلك أزمات المناخ والصحة والهجرة الجذور نفسها، في إثم هذا الاقتصاد الذي يقتل، يهجّر ويدمر أختنا الأرض، في العقلية الأنانية التي تدعمه، والتي أشرت إليها بشكل أوسع في إرشاد (كن مسبّحاً) الرسولي”. واختتم بالقول: “نعم، كل من يعتقد أنه يستطيع إنقاذ نفسه بمفرده في هذه الدنيا أو في الآخرة، فهو مخطئ”.