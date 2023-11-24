وزير الدفاع الإيطالي: الصراع بالنسبة لإسرائيل أزمة وجود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب/روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن الصراع الراهن يعتبر بالنسبة لإسرائيل “أزمة وجودية”، وشدد في تصريحات خلال زيارته الجمعة للدولة العبرية على أن الأخيرة ستضع “كل الاهتمام الممكن لتجنب وقوع ضحايا مدنيين أبرياء”.

وقال وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحفي، “إن من واجب الديمقراطيات والدول القانونية تفسير الحروب بشكل مختلف عن الأنظمة الاستبدادية والإرهابيين. أنا مقتنع بأن العمليات ستستمر لفترة طويلة، ولكني مقتنع في ذات الوقت بأنه سيكون هناك كل الاهتمام الممكن في الحرب لتجنب وقوع ضحايا مدنيين أبرياء”.

ورأى أن الصراع الحالي لإسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة يمثل “أزمة وجودية من جميع النواحي”، فـ”إذا لم تثبت أن لديها قوة ردع، فهي زائلة”، مشيرا إلى أن “الفرق مع حماس هو أنه إذا امتلكت الاخيرة أسلحة إسرائيل فلن يكون هناك يهود في هذا الجزء من العالم”.