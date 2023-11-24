وزير الدفاع الايطالي: لإيطاليا دور في اتفاق الهدنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب/روما- أفادت الحكومة الإيطالية بأنها لعبت “دورا” في هدنة الأربعة أيام الحالية وتبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع غويدو كروزيتو خلال زيارته اليوم الجمعة لإسرائيل.

وقال الوزير إنه “تأثر” بشأن اتفاق “الافراج عن الدفعة الأولى من الرهائن”، مضيفا “آمل أن يتم إطلاق سراح جميعهم”.

وتحدث الوزير عن “تآزر ليس له لون سياسي أو قومي أو ثقافي أو ديني لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة. إيطاليا لها دور ريادي وأنا فخور بذلك، وكدت أتأثر بوجودي هنا في مثل هذا اليوم المهم لإسرائيل وللسلام”.