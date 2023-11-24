البابا محذراً: عدد الكلاب والقطط يفوق عدد الأطفال في أسر اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عاد البابا فرنسيس للتطرق إلى موضوع تراجع معدل الولادات الذي يقلقه بشكل خاص، بالقول، إن “انخفاض عدد السكان مشكلة رئيسية”.

وفي مقطع من خطاب وجهه الجمعة، إلى ممثلي السكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا عامي 2016-2017، أضاف البابا، أن “في إيطاليا ليس لدينا أطفال، وهذا أمر خطير”. وأردف “لدينا متوسط ​​عمر يبلغ 46 عاماً، ويبدو أن العائلات تفضل امتلاك كلاب صغيرة أو قطط وليس أطفال”.

وأشار بيرغوليو إلى أن “هذه هي الثقافة البيطرية المنتشرة”، لذا “دعونا نكون حذرين من هذه الناحية”، واختتم متسائلا: “هل هذا هو الإرث الذي سنتركه؟”.