وزير إيطالي سابق: درس كوفيد يفرض أقصى اهتمام بالتهابات الرئة في الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير إيطالي سابق، أنه فيما يتعلق بانتشار حالات الالتهاب الرئوي في الصين، أن “الدرس الذي اكتسبناه من وباء كوفيد 19 قد علمنا أن علينا التحلي بأقصى قدر من الاهتمام والحذر”.

جاء ذلك في تعليق لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، من قبل وزير الصحة السابق روبرتو سبيرانتسا، الذي عاش تجربة ظهور الوباء الذي بدأ بحالات التهاب رئوي غير نمطي في الدولة الآسيوية المذكورة.

وفي هذا السياق، قال سبيرانتسا: “نتذكر جميعا تلك الأيام، وأعتقد أنها لا تزال في أذهان كل واحد منا، والتي توحي بالحكمة، دون الانجراف نحو استنتاجات متسرعة بشكل واضح”، لكن “من المفيد أن تتوفر لدينا جميع العناصر لكي يتمكن المجتمع العلمي من تقييم ما إذا كان هذا الأمر يحدث بالفعل”.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي، أن “من الصحيح أن يعطي العلم المؤشرات، وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى الاستماع إلى رأي المجتمع العلمي”.