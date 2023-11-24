إيطاليا: مستويات جرائم القتل أقل مما من بقية أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن مستوى جرائم القتل المرتكبة في البلاد، على الرغم من تسجيلها زيادة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لا يزال منخفضا مقارنة بسياق الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) عن “ضحايا جرائم القتل في عام 2022″، الذي صدر الجمعة، أن “في إطار الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 (آخر معطيات متاحة) تتميز لاتفيا بالوضع الأكثر خطورة، مع 5.18 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، تليها ليتوانيا وفنلندا بفارق كبير، يبلغ 2.50 و1.70 على التوالي”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في عام 2021، احتلت إيطاليا المركز الـ22 بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بمعدل 0.51 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بمتوسط ​​عام قدره 0.83″، وقد “تم تسجيل قيم أقل في لوكسمبورغ، إيرلندا، جمهورية التشيك وسلوفينيا (بين 0.47 و0.43)”، وأنه “في النهاية تأتي مالطا بنسبة 0.39 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة”.

وذكر التقرير، أن “من الواضح أنه يجب مقارنة هذه البيانات بحذر، حيث قد تكون هناك اختلافات منهجية وراء هذه التعدادات، مع الأخذ بالاعتبار أيضاً أن البلدان ذات الحجم الديموغرافي المحدود للغاية يمكن أن تقدم معدلات مختلفة جداً من سنة إلى أخرى، على الرغم من الاختلافات الصغيرة الظاهرة في التعداد السكاني”.

وبالنسبة للضحايا الإناث وحدهن، فإن “​​حالات جرائم القتل في الاتحاد الأوروبي، بحساب البلدان الـ23 التي تتوافر عنها البيانات، يعادل متوسطها 0.60 جريمة قتل لكل مائة ألف امرأة”. ولفت إلى أن “إيطاليا، مع 0.39 جريمة قتل لكل 100 ألف امرأة عام 2021، تسبق أيرلندا فقط (بلغت النسبة فيها 0.28) ومالطا، التي لم تسجل فيها ضحايا إناث عام 2021”.

واختتم تقرير (إستات) بالقول، إن “هولندا، بولندا وإسبانيا تميزت هي الأخرى بحالات مماثلة للوضع الإيطالي (بين 0.42 و0.40 جريمة قتل) لكل 100 ألف امرأة”.