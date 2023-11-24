إيطاليا: حوالي 45 ألف إصابة بكوفيد و235 ضحية الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تستمر بالارتفاع في أنحاء البلاد.

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة الجمعة، فقد “تم تسجيل 44,955 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر”، وهي “بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالأيام السبعة السابقة عندما كانت هناك 34,319 حالة عدوى”.

وأشارت المعطيات الصحية إلى “وقوع 235 حالة وفاة”، مبينةً أنها “بزيادة قدرها 22% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما تم تسجيل 192 حالة”.

وقالت النشرة، إن “معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، سجل زيادة في الأسبوع المشار إليه ارتفاعاً إلى نسبة 17.6%”، أي “مع تغيير بحاصل 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان قد توقف عند 15.3%”.

وذكرت نشرة وزارة الصحة الأسبوعية، أن “في آخر 7 أيام من نشاط الرصد، تم إجراء 254.920 تحليل كشف عن العدوى، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالأسبوع السابق عندما كانت هناك 224,522 مسحة”.