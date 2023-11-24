تاياني: فيلدرز ليس محاورنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ علق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، على انتصار فيلدرز في هولندا، بالقول إنه “ليس محاورنا”.

وفي تصريحات على هامش حفل أقامه حزبه (فورتسا إيتاليا) في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الجمعة، قال الوزير تاياني إن “حزب الشعب الأوروبي يحقق النتائج مشجعة، وهنا أفكر ببولندا وبفنلندا”، بل “وحتى في هولندا نفسها، حققت القوة الجديدة القريبة من حزب الشعب الأوروبي نتيجة جيدة”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن “في إسبانيا، كان حزب الشعب هو الحزب الأول، ثم نشأت حكومة نتيجة لذلك”. وأضاف، أن “هناك اتفاق مع الانفصاليين الكاتالونيين، لكن هذا أمر آخر”.

وأشار تاياني إلى أن “المفوضية الأوروبية ستقوم بتقييم ما إذا كان هناك انتهاك لسيادة القانون”، مبيناً أن “ما نرومه هو أن تكون هناك حكومة يمين وسط مؤيدة لأوروبا في دول الاتحاد”، لذلك “أفكر بالائتلافات، وآمل أن يكون فيها ليبراليون، محافظون وشعبيون”. واختتم بالقول، إن “فيلدرز، لوبان وحزب البديل من أجل ألمانيا ليسوا محاورينا”.