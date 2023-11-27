وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره السعودي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري اليوم الاثنين في مدينة برشلونة.

وكتب تاياني، على منصة (إكس) في أعقاب اللقاء “تولي الحكومة الإيطالية أهمية كبيرة للحوار مع الدول العربية والإسلامية”، باعتبارها “المحاور الأساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن مبادرة لجنة السلام العربية الإسلامية، المنبثقة عن مؤتمر الرياض الاستثنائي “تسير في هذا الاتجاه”.