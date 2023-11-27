وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيريه المصري والتركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “لقاء مثمر” مع نظيره المصري سامح شكري، على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الوزاري الذي انعقد اليوم الاثنين في مدينة برشلونة الاسبانية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية عبر منصة (إكس) للتواصل “نقدر الدور الهام الذي لعبته مصر في اتفاق إطلاق سراح الرهائن والدعم الثمين لمبادراتنا الإنسانية” عبر مطار العريش ومنها إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

كما عقد تاياني في وقت لاحق اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، جرى خلاله “تبادل ممتاز” لوجهات النظر، على حد وصفه.

وقال: “ترغب إيطاليا وتركيا في التعاون بهدف إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. سنواصل العمل معًا لتشجيع وقف التصعيد ومنع انتشار الصراع” في المنطقة.