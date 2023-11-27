مسؤول إعلامي حكومي: جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في حكومة جمهورية مصر العربية، ضياء رشوان أن “الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت، حتى الآن، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين”.

وحسب بيان نشرته الهيئة بعد ظهر الاثنين على موقعها الالكتروني، “تشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل اجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا”.

وأوضح رشوان أنه “بالإضافة للإفراجات، فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء”. القطاع.

وأضاف المتحدث الإعلامي للحكومة المصرية أنه “من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجاري التفاوض على الإفراج الافراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي”.