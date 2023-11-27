تاياني: يجب وقف العنف بالضفة وأهمية دبلوماسية للإفراج عن الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “إدانته الصارمة للهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر”، مؤكدا في خطابه أمام الجلسة العامة المنتدى الإقليمي الثامن لـ (الاتحاد من أجل المتوسط) في برشلونة اليوم الاثنين “التزام إيطاليا بدعم السلطة الفلسطينية الشرعية”.

ورأى تاياني أنه “من المهم الحد من دوامة العنف التي اندلعت في الضفة الغربية، حتى لا يقوض الآفاق المستقبلية للحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، حسبما نقلت عنه مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الإيطالية.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية في خطابه عن “الترحيب الحار بالإفراج عن الرهائن الأوائل”، واصفا ذلك بأنه “نتيجة دبلوماسية ذات أهمية كبيرة أيضًا بالنسبة لمستقبل الصراع” الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأكد تاياني أن “إيطاليا ملتزمة بجلب المساعدات الإنسانية إلى غزة”، على وجه الخصوص بإرسالها سفينة مزودة بقدرات طبية وإمكانية إعداد مستشفى ميداني، مضيفا: “نحن على استعداد لإدخال قاصرين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات على الأراضي الوطنية، إذا لزم الأمر، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وعلى المستوى الإقليمي، أقر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن هناك “خطر التصعيد خاصة فيما يتعلق بالخط الفاصل بين إسرائيل ولبنان، مع الإشارة بشكل خاص إلى أنشطة حزب الله”.

وفيما يتعلق بآفاق ما بعد الصراع، أكد الوزير أن “الحل الوحيد الموثوق والمستدام للأزمة هو استئناف العملية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية” وهذا “من شأنه أن يسمح بالتمييز الواضح بين حماس والشعب الفلسطيني، مع التطلع المشروع للأخير إلى إنشاء دولة في عملية يمكن أن تعزز أيضاً أمن إسرائيل”.

وخلص إلى أنه “من الواضح أنه يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية (في قطاع غزة) بمشاركة كاملة من السلطة الوطنية الفلسطينية”.