تاياني: وجهت نداء لكوهين لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برشلونة/روما- قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “وجه نداء” إلى نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين “حتى لا يكون هناك عنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية”.

وقال الوزير، ردا على الصحفيين على هامش منتدى (الاتحاد من أجل المتوسط) الوزاري في مدينة برشلونة الاسبانية، نريد “تهدئة المياه في الضفة الغربية، نحن ضد عنف المستوطنين، ونعمل من أجل السلام وليس من أجل العنف”.

وكان تاياني قد أعرب في مكالمته الهاتفية مع كوهين، التي جرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن “ارتياح إيطاليا” للاتفاق على إطلاق سراح الرهائن، ووقف القتال للسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة.

كما أكد تاياني عبر منصة (إكس) في أعقاب الاتصال الهاتفي “التزام الحكومة الإيطالية بحل مستدام وطويل الأمد”.