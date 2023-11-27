عمدة روما، عن استضافة اكسبو 2030: نذهب لباريس بورقة ترشيح جيدة للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قبل ساعات على إعلان المدينة الفائزة لاستضافة معرض إكسبو 2030، قال رئيس بلدية العاصمة روما، روبرتو غوالتييري: “نحن واثقون ومصممون حتى اللحظة الأخيرة على لعب ورقة ترشيح جيدة للغاية بمشروع أكثر انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، ومع قيم المكتب الدولي للمعارض، تحظى بتعاطف متزايد”.

المدن المرشحة لاستضافة اكسبو 2030، إضافة إلى روما، هي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ومدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأضاف غوالتييري، القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض للائتلاف الحاكم في إيطاليا، في تصريح للصحفيين “نذهب إلى باريس بثقة وتفاؤل وتصميم”.

وردا على سؤال ما إذا كانت روما ستصل إلى المرحلة الثانية في التصويت، قال ”لا أحد يتحدث عن أرقام عشية الاقتراع” السري للدول الأعضاء في الجمعية العامة للمكتب الدولي لمعارض إكسبو للإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة إكسبو 2030 بعد ظهر غد الثلاثاء في باريس.

وأردف مجددا: “كما قلت، نحن واثقون ومصممون”.