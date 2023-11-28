بلينكن مجددا في جولة شرق أوسطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الإدارة الامريكية أن وزارة الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع بعد حضوره وزاري حلف شمال الاطلسي في بلجيكا وقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شمال مقدونيا.

وحسب المذكرة الصادرة في واشنطن، “سيناقش الوزير بلينكن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وحماية المدنيين أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة، وتسريع المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع”.

وسيناقش الوزير، حسب المذكرة، أيضًا “المبادئ التي حددها في طوكيو في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، والخطوات الملموسة لتعزيز إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية، والحاجة إلى منع اتساع نطاق الصراع”.

وسيختتم بلينكن جولته بزيارة دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) حيث “سينخرط مع القادة بشأن ضرورة مواصلة العمل العالمي لمعالجة أزمة المناخ، كما “سيجتمع الوزير أيضًا مع نظرائه لبحث القضايا الإقليمية، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وحماس”.