وزير الدفاع الإيطالي: للفلسطينيين الحق في الحياة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك/روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أن “هناك دائمًا خطر اتساع نطاق الصراع” بين إسرائيل وحركة حماس في المنطقة.

وقال الوزير، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته لمقر الأمم المتحدة، “الحروب تدور بين محترفيها ويتم استبعاد المدنيين. حماس، وهي منظمة إرهابية هدفها تدمير إسرائيل، شيء والشعب الفلسطيني، الذي له الحق في الحياة، شيء آخر”.

وأردف كروزيتّو “أنا سعيد هذه الأيام بهذه الهدنة والإفراج عن الرهائن”، حيث “لعبت إيطاليا أيضًا دورًا مهمًا في هذا الاتجاه بالترويج لحوار عبر قطر من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وبشأن زيارته الأخيرة لإسرائيل، قال “ما طلبته خلال زيارتي أنه ينبغي أن يكون هناك فرق بين دول ديمقراطية تحترم دولة القانون ومنظمات إرهابية حتى أثناء خوض الحرب”.