إيطاليا تؤكد دورها القيادي بملف الهجرة وتثمن اتفاقيتها مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي على أن سلطات بلاده “ستواصل القيام بدور قيادي”، باعتبار موقعها الحدودي لأوروبا “لجعل البحر الأبيض المتوسط ​​مجددا مكانا آمنا، كي لا يعد هناك مكان للمتاجرين بالبشر عديمي الضمير”.

وقال الوزير، خلال حديثه الثلاثاء في بروكسل في مؤتمر مخصص لمكافحة الاتجار بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية “نحن لا ننوي التراجع عن المهمة التي كلفنا بها التاريخ والجغرافيا”.

وأردف بيانتيدوز: “لهذا الغرض، سنستفيد من خبرتنا ورأس المال غير المادي للثقافة والحضارة القانونية الذي يمكن لبلدنا أن يتباهى بها”.

وأشار الوزير إلى أن إيطاليا “مقتنعة” بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس تشكل “نموذجا فعالا ذا منافع متبادلة بين الطرفين”، والتي ستؤتي “ثمارها بشكل دائم ويمكن تكرارها أيضا مع بلدان منشأ وعبور رئيسية للمهاجرين”. وأضاف “أنا متأكد من أنه تم اتباع الطريق الصحيح وأن هذه الاستراتيجية الهيكلية ستؤتي ثمارها قريبا”.