إيطاليا تحذر من ظاهرة “القرصنة البحرية” للمتاجرين بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي إلى أنه “شهدنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط مؤخراً قفزة خطيرة في النوعية الإجرامية من جانب المتاجرين بالبشر حيث قاموا، بعد سحب قوارب المهاجرين إلى حدود المياه الإيطالية، بنهب هذه القوارب، وسرقوا المحركات والهواتف المحمولة وغيرها من الأشياء الثمينة”.

وقال الوزير، خلال حديثه الثلاثاء في بروكسل في مؤتمر مخصص لمكافحة الاتجار بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية “لذلك، اهتمت سلطاتنا القضائية بالمسؤولين عن ارتكاب جريمة القرصنة البحرية الخطيرة للغاية. وكان رد بلادنا حازما وفوريا، وذلك بفضل نشر الأصول البحرية التابعة للحرس المالي وخفر السواحل للتحقق من هذه الأعمال المؤسفة وقمعها ومن ثم تقديم المجرمين إلى العدالة”.

وأضاف المسؤول الأمني الايطالي “إنها استراتيجية أنتجت أولى النجاحات العملياتية: تم رصد أكثر من 100 قارب صيد، وتفتيش أكثر من 25 قاربا، ومصادرة أكثر من 60 محركا، واعتقال 21 مهربا”.

وذكّر وزير الداخلية بأنه نظرا إلى “طبيعتها العابرة للحدود الوطنية، أي مبادرة تنتهي داخل حدود الدولة ستكون دون جدوى، ولهذا السبب على وجه التحديد، تعمل الحكومة الإيطالية على تعزيز التعاون مع تونس وليبيا”.