إيطاليا: أكثر من ثلث المواطنين يهدرون حوالي ربع الطعام المشترى لعيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “86% من المواطنين يقولون إنهم يهدرون الطعام خلال عطلة عيد الميلاد، حيث يرمي 37% منهم أكثر من ربع الطعام الذي تم شراؤه”.

وكشف بحث أجرته شركة (Too Good To Go) التي تعنى بالتأثير الاجتماعي وأكبر سوق عالمي للفوائض الغذائية، أن “من بين السكان، هناك بشكل رئيسي الشباب في الفئة العمرية 18-24 عامًا الذين يهدرون 25% من كمية الطعام المشتراة (أي واحد من بين كل اثنين) مقارنة بـ18.5% في الفئة العمرية 25-44 عاماً”.

وأشارت المعطيات إلى أن “الفئة الغذائية الأكثر إهداراً هي الحلوى، إذ يقول 4 من كل 10 إيطاليين إنهم يفضلون الحلويات التقليدية، مثل البانيتّوني، الباندورو والكعك، يليها الخبز (35%) والمقبلات كاللحوم المعالجة أو الفطائر المالحة (25%)”، وأنه “غالبًا ما يكون الإنفاق المفرط في العطلات هو ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الطعام”.

ووفقا للدراسة، فإن “6 من كل 10 إيطاليين يميلون إلى شراء طعام أكثر من المعتاد، اعتمادًا على المناسبة وعدد الضيوف”، وعلى الرغم من ذلك، “فإن رغبة المواطنين بأن يصبحوا مضيفين جيدين مهتمين بمحاربة الهدر قد ظهرت هذا العام”، فقد “ذكر 93% ممن أجريت معهم مقابلات أنهم يحولون بقايا الطعام إلى وصفات جديدة”.

وأشار البحث إلى أن “من بين الحلول لتجنب الهدر قبل وأثناء وبعد العطلات، يختار الإيطاليون، على سبيل المثال، تجميد بقايا الطعام (51%)، وتقاسم الطعام الزائد (45%)، واستخدام وصفات مكافحة الهدر (43%)”.