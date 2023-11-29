باحث إيطالي: كوفيد لا يزال مؤذياً بالنسبة للضعفاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد باحث إيطالي، أن “وباء كوفيد 19 لا يزال مؤذياً بالنسبة للضعفاء وهو ليس مجرد أنفلونزا عادية”.

وقال أستاذ مادة الصحة الشاملة بالجامعة الكاثوليكية في روما، ستيفانو ڤيلّا، على هامش حدث في روما، رداً على سؤال حول السبب في عدم إطلاق حملات التطعيم، أنه “في بعض المناطق لم تعد هناك أي مراكز لإعطاء اللقاحات”، لذا “يجب أن تكون الصيدليات قادرة على إجراء التطعيم”.

وفي السياق ذاته، دعا مدير قسم الوقاية بوزارة الصحة، فرانشيسكو ڤايا، “إدارات المقاطعات، وبشكل خاص تلك التي تعاني أكثر من غيرها، لتشمل الصيدليات، أطباء الأطفال، أطباء الأسرة بل والمستشفيات أيضاً بإعطاء التطعيمات”، مشيراً إلى أن “علينا الانتباه للأشخاص المسنين المصابين بأمراض متعددة ولم يتم تطعيمهم، لأننا في فصل الشتاء”.