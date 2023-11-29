جمعية إيطالية تضيء المدرج الروماني القديم لأجل إلغاء عقوبة الإعدام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، التي قامت في السنوات الأخيرة بحملة في جميع القارات لتحقيق تعليق عالمي لعقوبة الإعدام، أنها تدعو الجميع مساء بعد غد الخميس الموافق 30 تشرين الثاني/نوفمبر لمظاهرة أمام المدرج الروماني القديم (كولوسيوم).

وقال بيان للجماعة إن المتحدثين في المناسبة، “سيكونون رئيس سانت إيجيديو، ماركو إيمپالياتسو، مستشار القسم الثقافي بأمانة العاصمة ميغيل غوتور، عمدة نجامينا (تشاد) فاطمة زارا دوغا، السجين السابق المحكوم عليه بالإعدام في ألاباما، غاري درينكارد”. وبالمناسبة “سيتم إضاءة أشهر نصب تذكاري في روما ليكون بمثابة خلفية لرسم خرائط بصرية رقمية ثلاثية الأبعاد حول موضوع: لا عدالة بدون حياة”.

وذكر البيان، أن “في اليوم ذاته أيضاً، ستضيء أكثر من 2000 مدينة حول العالم نصبها التذكارية من أجل الحياة، ولتقول: لا لعقوبة الإعدام”، وذلك “في حركة باتت تضم الآن آلاف الأشخاص في جميع القارات، وتمكنت من خلال الالتزام الجماعي الصبور والعلاقات مع مختلف الحكومات، من تقليل عدد البلدان التي تبقي على هذه العقوبة”.

وأشارت سانت إيجيديو إلى أن “هذه التعبئة العالمية، التي تهدف إلى إطلاق نداء قوي لصالح كينيث سميث، السجين المحكوم عليه بالإعدام في ألاباما والذي من المقرر أن يتم إعدامه بالنيتروجين في 25 كانون الثاني/يناير”، وهو إجراء يعتبر غير إنساني في حالة الحيوانات. وذكرت الجماعة الكاثوليكية، أنه بهذا الشأن، “سيعقد مؤتمر دولي في مقر بلدية روما، يوم الأربعاء الموافق 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة عمدة روما، روبرتو غوالتييري، ومنسق حملة إلغاء عقوبة الإعدام في جماعتنا، ماريو ماراتسيتي”.