وزير الخارجية الإيطالي: استضافة إكسبو 2030 كان مهمة مستحيلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استخدم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني عبارة “مهمة مستحيلة” لوصف خطأ إيطاليا في خوض المنافسة على استضافة معرض إكسبو 2030 الدولي.

هذا وقد خسرت روما المنافسة بعد أن حظيت بـ17 صوتاً فقط مقابل 29 لبوسان الكورية و119 للرياض، الذي أحرزت الفوز.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء: “لقد دافعنا على أية حال عن صورة إيطاليا وعززناها”، مضيفًا أن “هذا خبر سيئ، لكنه كان متوقعاً للأسف. لقد قمنا جميعًا بما علينا: الحكومة، الدبلوماسية، بلدية روما، إدارة مقاطعة لاتسيو وجمعيات رجال الأعمال. لقد ناضلنا”.

واسترسل: “لكنها كانت مباراة لا يمكن الفوز بها، وكنا نعلم جيدا ماذا ستكون النتيجة. لقد ورثت هذه الحكومة اختيار المرشحين من قبل الآخرين. وعندما وصلنا، كانت دول عديدة قد قدمت بالفعل التزامات تجاه منافسينا، وكلاهما كانا قويان للغاية”.

وأوضح تاياني، أن “جودة المشروع لم تكن محل شك، لكن هناك بعض التناوب، فقد استضافت إيطاليا المعرض قبل بضع سنوات، ويجب علينا قبول النتائج السلبية أيضاً”، لذلك: “أطيب التمنيات للرياض. سنكون هناك مع جناحنا، كما سنكون في عام 2025 في أوساكا”.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك خطر حدوث رد فعل عنيف على صورة إيطاليا؟ أجاب الوزير: “لا أعتقد ذلك، لقد نظمنا كأس رايدر، وستكون هناك دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وبطولة كرة القدم الأوروبية. واسمحوا لي أن أقول إنه كان من الخطأ أيضاً التخلي عن دورة الألعاب في روما، فربما حظينا بفرصة أفضل للفوز بها بدلا من الإكسبو”.