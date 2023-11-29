فون دير لاين تدعو إيطاليا لاستخدام أموال الجيل القادم بحكمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “دعونا نستخدم أموال صندوق الجيل القادم الأوروبي بحكمة معاً”، فـ”من خلال الاستثمارات والإصلاحات الذكية اليوم، يمكننا بناء اقتصاد أقوى وأكثر ديناميكية للغد”.

وفي افتتاح حدث نظمته وزيرة الإصلاحات المؤسسية والتبسيط التنظيمي، إليزابيتا كازيلاتي بعنوان “التبسيط التنظيمي بين الحاضر والمستقبل. تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على نمو البلاد”، الملتئم اليوم في قصر ويديكايند بروما، أكدت فون دير لاين، أن “أوروبا تدعم إيطاليا في هذه المسيرة، وأنا شخصياً أتمنى لكم كل النجاح”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن “التنظيم البسيط، العقلاني والعادل يمكن أن يجعل الحوكمة فعالة والصناعة قادرة على المنافسة”، مبينةً أنه “يتعين علينا العمل على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا، وابتكار وتبني تكنولوجيات جديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي”. واختتمت بالقول، إن “هذا يعني أولا وقبل كل شيء، الحد من البيروقراطية”.