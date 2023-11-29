البابا: لتستمر الهدنة في غزة وليطلق سراح جميع الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ وجه البابا فرنسيس نداء جديد بشأن أزمة الشرق الأوسط، قائلاً: “دعونا نصلي من أجل الوضع الخطير في إسرائيل وفلسطين. السلام من فضلكم، السلام! وآمل أن تستمر الهدنة القائمة في قطاع غزّة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية”.

وفي نهاية لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أضاف فرنسيس في إشارة إلى كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزّة: “سمعت من الرعية أنه لا يوجد ماء ولا خبز، والناس يعانون”، مبيناً أن “الناس هم الذين يعانون عامة، بينما لا يعاني أولئك الذين يشنون الحرب”، لذلك “نحن الآن نطلب السلام”.

وفي نهاية تعليمه الذي تلاه بدلا عنه أحد معاونيه بسبب سوء حالته الصحية، جدد البابا النداء “من أجل أوكرانيا المعذبة”، وأردف: “دعونا لا ننسى الشعب الأوكراني الذي يعاني كثيراً والذي لا يزال في حالة حرب”. وشدد على أن “الحرب هزيمة دائماً والجميع خاسر فيها”.

وخلص بيرغوليو مستدركاً بالقول: “ليس الجميع تماما، فهناك مجموعة تكسب كثيراً: مصنعو الأسلحة، الذين يحققون أرباحاً جيدة على حساب حياة الآخرين”.