رينزي: خسارة إكسبو 2030 “هزيمة دبلوماسية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف زعيم حزب (إيطاليا حيّة) ماتّيو رينزي، خسارة بلاده في مسابقة استضافة إكسبو 2030، بأنه “هزيمة دبلوماسية”.

وقال رينزي في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، إن “ما كنت أقوله بمفردي عن المملكة العربية السعودية منذ أربع سنوات، أصبح يردده الجميع الآن. من واجب السياسي في رأيي أن يرى الأشياء قبل الآخرين. بلدنا يشهد تحولاً مثيراً للإعجاب وانطلاقاً من معرفتي به، فأنا أعلم أننا في البداية فقط”، لكن “لست متفاجئاً بانتصار الرياض”.

وعن كيفية استقباله الهزيمة الإيطالية؟ أجاب: “لقد صدمت بالـ(كابوريتّو) الدبلوماسي لروما”، في إشارة إلى الانسحاب التاريخي من قلعة كابوريتّو السلوفينية إثر معركة عام 1917. وأشار إلى أن “وزارة الخارجية جعلت من نفسها أضحوكة لا تستحقها. ربما يجب على الوزير تاياني متابعة بعض الملفات بدلاً من عيش حملة انتخابية دائمة”.

وأعرب رئيس الوزراء الأسبق عن “الاعتقاد بأن الأمر واضح وأقول للجميع أن ميلوني ليس لها أي وزن في الديناميكيات الدولية: فهي تبدو جيدة في الصور، لكن عندما يتعلق الأمر بالجدية، فإن إيطاليا تتخلف حتى أمام كوريا”.

وأوضح رينزي، أنه “منذ أن قمنا بتنظيم المعرض الأخير (إكسبو ميلانو 2015)، بعد أن فازت به (عمدة المدينة آنذاك) ليتيتسيا موراتّي بمفردها، فكإيطالي اليوم، أقول إن بلادنا لا تستحق إهانات كهذه”، فـ”يمكننا أن نخسر، لا بأس، لكن احتلال المركز الثالث بأغلبية 17 صوتا يعني أننا شهدنا أسوأ هزيمة دبلوماسية في تاريخنا الحديث”.

أما بالنسبة لروما، فقد ذكر رينزي، أنه “لو كنت مكان (رئيس البلدية روبرتو) غوالتييري لكنت سأعطي نفسي خضّة: أوضاع المدينة تسير على غير ما يرام، وقد حان وقت التغيير”. واختتم معرباً عن “الأمل بأن تؤدي هزيمة الإكسبو إلى عكس هذا الاتجاه”.