وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون لتمديد الهدنة وإخلاء سبيل كل الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تأييدهم تمديد الهدنة في قطاع غزّة لتسهيل إطلاق سراح الرهائن وايصال المساعدات للمدنيين، ودعوا حماس لإطلاق سراحهم جميع الرهائن “فورا ودون قيد أو شرط”.

لكن بيان الوزراء لم يدعُ إلى وقف دائم لإطلاق النار، مكررا التزام مجموعة السبع “بحق إسرائيل بالدفاع عن شعبها، وفقا للقوانين الدولية، والحيلولة دون تكرار هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، تم التأكيد على “وجوب بذل كل جهد لتزويد المدنيين، بالغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية، ونحن نؤيد تمديدًا إضافيًا لهذه الهدنة ووقف مستقبلي لإطلاق النار حسب الضرورة، للسماح بزيادة المساعدات، تقديم الدعم الإنساني وتسهيل إطلاق سراح الرهائن”.

وأخيراً، وجه البيان تحذيراً إلى “المتمردين الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران”، وحثهم على “الوقف الفوري للهجمات على المدنيين، الكف عن التهديدات الموجهة لشركات الشحن التجارية والإفراج عن سفينة (M/V Galaxy) وطاقمها، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر”.