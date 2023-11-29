وزير خارجية إيطاليا: نظيري الإنجليزي مهتم باتفاقنا مع ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن نظيره في المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، أبدى الاهتمام باتفاق الهجرة الذي أبرمناه مع ألبانيا.

وفي تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأربعاء، أضاف الوزير تاياني، أنه خلال الاجتماعات الثنائية التي جرت اليوم، “حظينا بدعم كبير، أولاً من جانب ديفيد كاميرون، وكذلك من جانب النظيرة الفنلندية إيلينا فالتونين بشأن سياسات الهجرة، مع اهتمام كبير من قبل كاميرون، لقرارنا إبرام اتفاق مع ألبانيا”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “سيكون هناك إعلان مشترك مع فنلندا أيضاً بشأن سياسات الهجرة”، وذلك “في محاولة للإصرار على تعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)”. واختتم مبيناً أن “الموقف الإيطالي لا يزال يحظى بالقبول من جانب محاورينا، حتى في بلدان الشمال الأوروبي”.

هذا وتنص الاتفاقية المذكورة أعلاه على إنشاء مركزين للاستقبال المؤقت، فقط للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل قوات خفر السواحل، للنظر في طلباتهم وفي مدى استحقاقهم لوضع اللجوء.