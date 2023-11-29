وزير إيطالي: نتيجة تصويت إكسبو 2030 كانت متوقعة لحد كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير التنمية الصناعية في الحكومة الإيطالية، أدولفو أورسو أن نتيجة ترشيح العاصمة روما لاستضافة معرض إكسبو 2030 “كانت متوقعة إلى حد كبير لأننا بدأنا متأخرين”.

وقد أعلن المكتب الدولي للمعارض مساء أمس الثلاثاء أن الرياض ستستضيف معرض (إكسبو 2030)، بعد أن حصدت في الجولة الاولى ثلثي الأصوات (119 صوتا) مقابل 29 لبوسان (كوريا الجنوبية) و17 لروما.

وأضاف الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يتزعم ائتلاف يمين الوسط الحاكم، موضحا في تصريحات إذاعية الأربعاء “حكومة جوزيبي كونتي (بقيادة حركة خمس نجوم والتي كانت تحكم أيضا بلدية روما) قررت الترشح للمعرض في وقت متأخر نوعًا ماK في خطوة ظهرت بالفعل كنوع من التراجع عن قرار عدم التقدم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 والذي ربما كان هدفًا أكثر قابلية للتحقيق”.

وقال أورسو “بعد ذلك أصبح الترشيح رسميًا”، مؤكدا أن حزبه “بذل كل ما في وسعه مع حكومة ماريو دراغي لتأكيد أولوية روما وإيطاليا”. وأردف: “الآن، ليس هناك جدوى من الشكوى ولكننا بحاجة إلى التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها والاستعداد مبكرا وبشكل أفضل لكل حدث ولكل ترشح”.