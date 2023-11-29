وزير الصناعة الإيطالي يقترح شراكة “طريق القطن” مع الإمارات والهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الصناعة في الحكومة الإيطالية، أدولفو أورسو عن إمكانية إطلاق شراكة استراتيجية لإنشاء “طريق القطن” مع دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، كبديل لـ”طريق الحرير الجديد” الذي أطلقته الصين في قبل سنوات ومن المتوقع ألا تجدد روما مذكرة التفاهم بشأنه مع بكين.

وأشار الوزير إلى أنه في دولة الإمارات، التي زارها مؤخرا في جولة لشبه الجزيرة العربية، “يوجد بالفعل حضور كبير للشركات الإيطالية”.

وحسب الوزير، القيادي في حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا)، فإن إطلاق “شراكة استراتيجية في الاتصالات، حيث إن الإمارات هي في الواقع الدولة الأكثر تقدماً في هذا المجال في شبه الجزيرة العربية، مع الهند يمكن أن تحقق معنا نحن، جغرافياً كحجر زاوية في ‘طريق القطن’، بديل وإضافة لطريق الحرير (الصيني) بين جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا وأوروبا”.

وأكد أورسو أن “الهند والإمارات وإيطاليا يمكنها أن تفعل ذلك معًا”، موضحًا أنه يقصد بالاتصالات “النقل البحري والخدمات اللوجستية ونظام الموانئ ونظام المطارات وبالتالي الاتصال الجوي”.

وأضاف “أنا أتحدث أيضا عن الربط الكهربائي، لأن هناك مشاريع كبيرة في أفريقيا، فلنفكر في ليبيا ومصر وخارجها، لإنتاج الطاقة الخضراء على نطاق واسع من خلال الألواح الكهروضوئية في الصحراء ليتم نقلها بعد ذلك عبر الربط البحري. يتم تحقيق ذلك بشكل أفضل في شبه الجزيرة الإيطالية وبين الأسواق الكبيرة في أوروبا الوسطى… لقد تحدثنا معهم حول هذه المشاريع وأيضا حول إمكانيات تنفيذها”.