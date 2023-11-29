بوريل يضع خطة من “ست نقاط” تنتهي بـ”حل الدولتين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- تحدث الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل عن “ست نقاط” يمكن أن “نتفق عليها جميعا” كخارطة طريق لتحديد آفاق سلام موثوقة في الشرق الأوسط.

وقال بوريل في مقال نشره الأربعاء على مدونته الالكترونية بشأن نتائج المنتدى الوزاري “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي استضافته مدينة برشلونة، “أولاً، يجب ألا تكون هناك عودة لحماس إلى غزة. ولم تجلب سوى الأذى للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين”.

وأضاف “ثانياً، نحن نعارض أي تغيير في أراضي غزة أو إعادة احتلالها العسكري من قبل إسرائيل”، و”ثالثا، يجب إنهاء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية”.

اما النقطة الرابعة، وفق منسق السياسة الخارجية الأوروبي، فهي “عودة السلطة الفلسطينية بروح جديدة لحكم غزة”، إلا أنه رأى أن هذه العملية “ستستغرق وقتا وتتطلب مشاركة قوية من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي برمته”.

أما النقطة الخامسة فهي “بدء إعادة الإعمار فور انتهاء الأعمال العدائية”، ملفتا إلى أنه “من أجل بناء السلام، يحتاج الفلسطينيون إلى رؤية تحسينات فورية في وضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأخيرا، وفق بوريل، “تسوية سياسية نهائية على أساس حل الدولتين”.