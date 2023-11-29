ماريو دراغي، عن إكسبو 2030: لا أعرف لماذا 17 صوتًا فقط، لكن لا لنظرية المؤامرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي إنه لا يعرف أسباب فشل العاصمة روما في استضافة معرض إكسبو 2030، في تصويت يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن المكتب الدولي للمعارض فوز الرياض في الجولة الاولى حاصدة ثلثي الأصوات (119 صوتا) مقابل 29 لبوسان (كوريا الجنوبية) و17 لروما.

وقال دراغي، على هامش حدث الأربعاء لعرض كتاب لصحفي إيطالي بعنوان (عندما كنا سادة العالم)، “لم نتمكن من الفوز بالمعرض العالمي في روما، لكنني لا أعرف القصة بأكملها: لا أعرف لماذا حصلنا على 17 صوتًا فقط”، وأضاف بنبرة ساخرة “لا أعرف ماذا كان سيقول يوليوس قيصر”.

وأشار دراغي إلى أنه لا يؤمن بـ “المؤامرات العالمية”، منوها، من ناحية أخرى، بأن “العالم كله يريد استضافة معرض إكسبو، والذي، على كل حال، حظينا به قبل وقت قصير” في ميلانو في عام 2015.