إيطاليا تؤكد التزامها من أجل “سلام عادل ودائم” بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه أكد لنظيره الاوكراني دميترو كوليبا، “التزام الحكومة (الإيطالية) المتواصل، بالتنسيق مع حلفاء في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع، من أجل سلام عادل ودائم”.

وجرى اللقاء في بروكسل الأربعاء في أعقاب الاجتماع الوزاري الأول لمجلس الناتو-أوكرانيا.

وأضاف تاياني على منصة (إكس) “إيطاليا رائدة في (عملية) إعادة إعمار أوكرانيا”.

وبدوره، قال كوليبا “أنا ممتن لإيطاليا لقيادتها وللوزير تاياني لتأكيده أن دعم إيطاليا لأوكرانيا لا يزال قويا وثابتا”، مشيرا إلى أنه نسق ونظيره الإيطالي “الخطى نحو قمة المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر”.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني “مع استعداد إيطاليا لقيادة مجموعة السبع في عام 2024، كان من المهم الاستماع إلى أن أوكرانيا ستكون إحدى أولوياتها. كما أشكر إيطاليا على العمل جنبًا إلى جنب في وضع خطة السلام التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي”.