ماريو دراغي: أوروبا أمام لحظة حاسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الحكومة الايطالية السابقة، ماريو دراغي أن أوروبا تواجه “لحظة حاسمة”، وقال “نأمل أن تبقينا معًا تلك القيم التأسيسية التي جمعتنا”.

ولم يخف دراغي، الذي يوصف بالمنقذ لليورو عندما كان محافظا للمصرف المركزي الاوروبي، المخاوف بشأن “نموذج النمو الذي انهار اليوم”، وقال خلال عرض كتاب لصحفي إيطالي بعنوان (عندما كنا سادة العالم) “نحن بحاجة إلى إعادة ابتكار طريقة للنمو، ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى أن نصبح دولة”، فـ”السوق الأوروبية صغيرة للغاية وهناك العديد من الأسواق وبالتالي الشركات الصغيرة التي تولد في أوروبا بمجرد أن تنمو أو يتم بيعها أو تنتقل إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف “حتى النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن مشكوك فيها. على سبيل المثال، لدينا من الناحية النظرية سوق واحدة، ولكن العشرات من وكالات الأدوية” على المستوى الوطني.

وألمح دراغي إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه بناء دفاع مشترك لأن “وجود دفاع منسق يعني سياسة خارجية منسقة: لا يكفي التوصل إلى اتفاق حول طاولة، لأن وزراء الخارجية غير قادرين على كل حال حتى على التوصل إلى اتفاق كما رأينا خلال الأزمات الأخيرة”.