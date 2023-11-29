كوليبا: أوكرانيا ممتنة للغاية للشعب الأمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا إن بلاده “ممتنة للغاية للشعب الأمريكي على دعمه”.

وأشار كوليبا، في أعقاب لقاء ثنائي الأربعاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى “إن معركة أوكرانيا تدور أيضاً حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على حماية القيم والمصالح التي يدافعون عنها”.

وأضاف: “لقد شكرت بلينكن على بيانه القوي في مجلس الناتو-أوكرانيا” الذي انعقد اليوم في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الاوكراني “اجتماعنا اليوم يثبت أن رواية ‘الارهاق’ مضللة”، حيث “إن أولئك الذين يعتمدون على ضعف الدعم الأميركي أو الدولي لأوكرانيا بمرور الوقت سوف يصابون بخيبة أمل عميقة”.

وأضاف “نحن ندافع عن الحق في العيش في ظل ديمقراطية مسالمة ومستقلة تُحترم حدودها بشكل كامل”.