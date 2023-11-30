إيطاليا: رسوّ 56 مهاجراً على لامبيدوزا بينهم امرأتان حامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن هناك امرأتان حامل أيضاً بين مجموعة المهاجرين الـ56 الذين رسوا الليلة الماضية على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلّية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المجموعة تمكنت من الوصول إلى الجزيرة مباشرة، وقد أوقفتهم الشرطة قبيل منتصف الليل بقليل في منطقة كالا فرانتشيزي”، مبينةً أنه “بالإضافة إلى الوالدتين المستقبليتَين، هناك امرأتان أخريان وقاصران مع ذويهما”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين ذوي الأصول الباكستانية، الإثيوبية والبنغلادشية، قالوا لرجال الإنقاذ إنهم غادروا ليبيا”، وأنه “بعد إجراء عملية فرز صحية أولية، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “كان قد بقي فيها 9 ضيوف فقط قبل وصول المجموعة الجديدة”.