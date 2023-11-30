سياسي إيطالي: كيسنجر كاتب مثير للاهتمام وسياسي مثير للجدل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سياسي إيطالي، أن “هنري كيسنجر كان رجعياً هائلاً وخصماً شديداً للشيوعية”.

هذا وقد توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز المائة عام، وفقاً لما أكده المتحدث باسم وكالة الاتصالات التي تمثل شركته الاستشارية (كيسنجر أسوشيتس)، موضحا أن كيسنجر قضى نحبه خلال الساعات القليلة الماضية في منزله بولاية كونيتيكت.

وبهذا الصدد، قال زعيم حزب (التحرك) كارلو كاليندا في تصريحات متلفزة الخميس، إنه “مع ذلك، فقد وضع كيسنجر كتبًا تُعدّ بمثابة دليل للسياسة الخارجية، بما في ذلك كتاب: النظام العالمي، الذي يقول فيه بشكل أساسي، إنه كلما كانت السياسة الخارجية أكثر مثالية، كلما زاد الضرر الذي يحدثه المرء، وكلما كان الأمر أكثر واقعية كلما كان الضرر أقل، وهذا ما أوصي به”.

وأضاف كاليندا، أن “كيسنجر ككاتب، كان مثيراً للاهتمام للغاية، وهو كسياسي، كان مثيراً للجدل بشكل كبير”.