ميلوني: كيسنجر نقطة مرجعية سياسية عالمية حظيت بشرف لقائه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “هنري كيسنجر كان مرجعا في السياسة الاستراتيجية والدبلوماسية العالمية”. وقد “كان شرفا لي أن أتيحت لي الفرصة مؤخرا لأبحث معه مواضيع عديدة مدرجة على جدول الأعمال الدولي”.

وأضافت رئيسة الحكومة التي التقت الفقيد نهاية تموز/يوليو الماضي خلال زيارتها لواشنطن: “إنني أشعر بالحزن لوفاته وأعرب عن أحر التعازي اصالة عن نفسي ونيابة عن الحكومة، لعائلته وأحبائه”.

من جانبه، كتب وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في تدوينة على منصة (إكس): “أريد أن أتذكر كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بصفة صديق لإيطاليا ومؤيد مقتنع للعلاقات عبر الأطلسي. أحد أعمدة الدبلوماسية”، واختتم مبيناً أن “الشباب سيستلهمون من كتاباته فن الحوار والتفاوض دائما لصالح التوازنات العالمية”.

ووفقاً لما أعلن المتحدث باسم وكالة الاتصالات التي تمثل شركة (كيسنجر أسوشيتس) الاستشارية، فقد فارق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الحياة عن عمر يناهز المائة عام، موضحا أنه قضى نحبه خلال الساعات القليلة الماضية في منزله بولاية كونيتيكت.