فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مشروع للسلام وللأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه “يتعين علينا (في الاتحاد الأوروبي) أن نعالج عقوداً من نقص الاستثمار والتفتت” فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.

وأضافت، مخاطبة الخميس المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية “يجب أن ننفق أكثر، وننفق بشكل أفضل ومعًا”.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي، التي أعلنت عن استراتيجية أوروبية جديدة للصناعة الدفاعية، إلى أنه “كثيرا ما نقول إن اتحادنا ولد كمشروع للسلام، وهذا صحيح، ولكن السلام يتطلب الأمن. لهذا السبب وُلد الاتحاد الأوروبي أيضًا كمشروع أمني”.

وفي سياق متصل، حذرت فون دير لاين من “إن دعم أوكرانيا لأطول فترة ضرورية لن يكون سهلا”، ولكن “لهذا السبب بالضبط، ينبغي أن يكون التزامنا راسخا”.