إيطاليا: ارتفاع البطالة إلى نسبة 7.8% في أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه “إلى جانب النمو في عدد العاملين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي”، فقد “ارتفع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل أيضاً، بنسبة 2.3%، أي ما يعادل 45 ألف شخصاً”.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إن “زيادة البطالة هذه شملت الرجال والنساء على حد السواء”، كما “غطت جميع الفئات العمرية، باستثناء أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35-49 إذ سجلوا تراجعاً طفيفاً”.

وأشار المعهد الإحصائي، إلى “ارتفاع معدل البطالة الإجمالي إلى نسبة 7.8%”، أي بحاصل 0.1 نقطة مئوية، ووصول معدلاتها بين الشباب إلى 24.7%، أي بمجموع 1.5 نقطة مئوية”. كما أفاد عن “انخفاض عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، بنسبة 0.6%، أي ما يعادل تراجعا بـ69 ألف شخص”، مع “انخفاض المعدل العام للخمول إلى 32.9%”، أي بـ0.2 نقطة مئوية”.

وذكر التقرير الإحصائي، أنه “على أساس سنوي، ارتفع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل بنسبة 0.9%”، أي ما يعادل 17 ألف شخص”، كما “انخفض ​​عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً بنسبة 4.2%، أي ما يعادل تقلصا بفارق 531 ألفًا”.

وكشفت المعطيات، عن أن “في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ارتفع عدد العاملين بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق”، أي “ما يعادل زيادة قدرها 27 ألف شخص”، مضيفًا أن “معدل التوظيف قد ارتفع إلى 61.8%”، أي بـ0.1 نقطة مئوية، وأن “نسبة الزيادة بلغت 2.0% على أساس سنوي”، أي ما يعادل 458 ألف شخصاً.