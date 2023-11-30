بلينكن يحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في حماية نفسها من العنف الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي”، وحثها على “اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين”، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، في مذكرة عقب اللقاء إلى أن بلينكن ونتنياهو “ناقشا الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، كما تضمن الحديث “الحاجة إلى تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة إلى غزة”.

وشدد الوزير على “ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية المدنية في جنوب غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة مستوطنين متطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”. وأكد بلينكن أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل”.