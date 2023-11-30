البابا يأمل بمداخلات لـ”الخير العام” في كوب 28

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب البابا فرنسيس اليوم الخميس ع ن الامل بأن يفكر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، في الخير العام.

وقال البابا، وفق حسابه الرسمي على منصة (إكس) “آمل أن يكون الذين سيكون لهم مداخلات في (كوب 28) استراتيجيين قادرين على التفكير في الخير العام ومستقبل أبنائهم، بدلاً من المصالح المحددة لبلد ما أو شركة ما فيظهروا هكذا نُبل السياسة ولا عارها”.

وكان الكرسي الرسولي قد أعلن في وقت سابق أنه بناء على نصيحة الأطباء، ألغى البابا فرنسيس “بأسف شديد” الرحلة إلى دبي، والتي كانت مقررة من مطلع كانون الأول/ديسمبر إلى الثالث منه بمناسبة مؤتمر (كوب28)، بسبب وضعه الصحي حيث أظهرت أشعة مقطعية أجريت له يوم السبت الماضي وجود التهاب في الرئتين.